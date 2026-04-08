Erbaa'da Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Erbaa'da Uyuşturucu Ele Geçirildi

08.04.2026 18:28
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tırda 2.7 kg uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, dorsesindeki araçlardan birinde uyuşturucu ele geçirilen ve gözaltına alınan tırın sürücüsü tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan koordineli çalışma kapsamında, Tokat-Erbaa yolundaki uygulama noktasında dorsesinde 8 araç bulunan E.A'nın kullandığı tır durduruldu.

Yapılan aramada, dorsedeki araçlardan birinin orta konsol bölümünde oluşturulan elektrikli düzeneğin içerisine gizlenmiş 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tır sürücüsü E.A. "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbaa'da Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Erbaa'da Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
