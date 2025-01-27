Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskında bir miktar uyuşturucu ham maddesi ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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