Erbaa\'da Yangın: 80 Yaşındaki Hasan Kara Hayatını Kaybetti

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı binanın zemin katında yaşayan Hasan Kara, (80) çıkan yangında hayatını kaybetti.

İsmet Paşa Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında 2 katlı binanın zemin katında yaşayan Hasan Kara'ya ait evde yangın çıktı. Yalnız yaşayan emekli terzi Kara'nın evinden dumanlar yükseldiğini gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yatalak olduğu ve komşuları tarafından ihtiyaçlarının giderildiği belirtilen Hasan Kara'nın içeride olduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak eve girdi. Yatak odasında bulunan Kara, Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.