Erbaa Kitap Fuarı Açıldı

Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı açıldı.

Erbaa Belediyesince Bilim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen fuara 100 yayınevi 40 yazar katılıyor.

Erbaa Kaymakamı Remzi Demir, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kitapların bilginin, görgünün, hayal dünyasının en uç noktasında yer alan hazine olduğunu vurgulayarak, "Kitaplar insanlığın ortak hafızası geçmişle gelecek arasında köprü toplumların etkileşim aracıdır. Ben böyle güzel bir organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımızı kutluyorum." dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de kitap okuyan bir neslin düşünen bir toplumun temeli olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki Erbaa, okuyan, araştıran, üreten bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen yayınevlerimize, yazarlarımıza, kıymetli hemşehrilerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu anlamlı günü çocuklara armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan kitap fuarı, 3 Mayıs'a kadar açık kalacak.