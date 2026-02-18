Erbakan 15. Yılında Anıldı - Son Dakika
Erbakan 15. Yılında Anıldı

Erbakan 15. Yılında Anıldı
18.02.2026 12:28
Eski başbakan Erbakan, vefatının 15. yılında Edirne'de anıldı. Programda dua ve Kur'an okundu.

Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 15. yılında Edirne'de anıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı konuşmada, Erbakan'ın sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir mühendis, bir akademisyen, dava ve medeniyet tasavvuru sahibi bir kişi olduğunu belirtti.

Erbakan'ın Türkiye'nin ağır sanayi hamlesinden milli ve yerli kalkınma projelerine, ahlak ve maneviyat önceliğinden adil bir dünya idealine kadar pek çok alanda iz bıraktığını belirten İriş, "Onun ortaya koyduğu Milli Görüş hareketi milletimizin öz değerlerine ve inancına dayanan, bağımsızlığı esas alan ve hakkı üstün tutan bir anlayışın adıdır. 'Önce ahlak ve maneviyat' diyerek siyaseti bir makam değil, bir hizmet aracı olarak görmüştür." ifadelerini kullandı.

Derneğin onursal üyesi Mustafa İriş de Erbakan'ın sadece siyasi bir lider değil, bir zihniyetle, bir sistemle, baskıya ve sömürüye dayalı bir dünya düzeniyle mücadele etmiş ve örnek olmuş bir dava adamı olduğunu anlattı.

İriş, Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkılar sunan Erbakan'ı rahmetle andıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

