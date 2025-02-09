Erbakan: Asıl Amaç Gazze\'nin İşgali

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Trump her ne kadar Grönland'dan Meksika'dan bahsetse de asıl hedefinde 'Büyük İsrail' planının gerçekleştirilmesi, asıl hedefinde Arz-ı Mevud olarak tanımladıkları toprakların işgal edilmesi var." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, parti heyetlerinin 6 Şubat depremlerinden etkilenen illeri ziyaret ettiğini belirterek, 650 bin vatandaşın hala konteyner kentlerde yaşadığını ve yetkililerin bu sorunu bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına da değinen Erbakan, yetkililerin suçu birbirine atmanın telaşında olduğunu, otel sahibinin yanında Kültür ve Turizm Bakanlığının, belediyenin ve il özel idaresinin de sorumluluklarının bulunduğunu vurguladı.

Ülkenin gerçek gündeminin geçim derdi olduğunu ifade eden Erbakan, halkın yüzde 45'inin açlık, yüzde 80'inin ise yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini aktardı.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla milyonlarca asgari ücretlinin gelirinin açlık sınırının altına düştüğünü vurgulayan Erbakan, "Vermiş oldukları kuş kadar zam daha bir ay geçmeden maalesef uçup gitti. Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine yaşam mücadelesi, çile ve hayatta kalma mücadelesi düştü." diye konuştu.

Fatih Erbakan, bir an evvel erken seçimin yapılması talebinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ekonomiyi getirdikleri nokta ortada. Sayın Mehmet Şimşek dönemi öncesi ve Sayın Mehmet Şimşek dönemi ortada, öyleyse ne yapacağız? CHP'ye mi gideceğiz? Hayır. Bu ülkede CHP'nin iktidar olduğu hiçbir dönemde ekonominin düzeldiği, bolluk ve bereket yaşandığı görülmemiş. Öyleyse ne CHP'den ne mevcut iktidardan bir hayır gelmeyeceği ortada olduğuna göre erken seçimin yapılması halinde bu aziz millet ferasetini kullanacak ve Yeniden Refahı iktidara getirecek."

"Asıl amaç Gazze'yi işgal etmek"

Erbakan, İsrail'in Gazze'de 471 gün boyunca sürdürdüğü soykırım sonucunda ateşkesin sağlanması ile tablonun açık bir şekilde ortaya çıktığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısını da eleştiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Trump her ne kadar Grönland'dan Meksika'dan bahsetse de asıl hedefinde 'Büyük İsrail' planının gerçekleştirilmesi, asıl hedefinde Arz-ı Mevud olarak tanımladıkları toprakların işgal edilmesi var. Panama, Grönland bunların hepsi göz boyamadan ibarettir. Panama'nın işgalinden söz ederken asıl amaç Gazze'yi işgal etmektir. Meksika Körfezi'nden bahsederken asıl amaç Gazze şeridini İsrail sahiline çevirmektir. Grönland'ı işgalden söz ederken asıl maksat Filistinlilerin binlerce yıldır yurdu olan topraklara Yahudi yerleşimcileri, siyonist işgalcileri yerleştirmektir."