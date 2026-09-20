Erbakan, Borsa İstanbul'u 'skandal' olarak niteledi, 'bu iktidarla buraya kadar' dedi - Son Dakika
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Erbakan, Borsa İstanbul'u 'skandal' olarak niteledi, 'bu iktidarla buraya kadar' dedi

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Erbakan, Borsa İstanbul\'u \'skandal\' olarak niteledi, \'bu iktidarla buraya kadar\' dedi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Borsa İstanbul'da yaşananları skandal diye niteledi. Erbakan, yandaşa özel hukuk uygulayan düzene rıza gösterilemeyeceğini söyleyerek 'bu iktidarla buraya kadar' dedi ve çözümün Milli Görüş ile Adil Düzen olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Borsa İstanbul'da yaşananları "sakandal" olarak niteleyerek, "Yandaşa özel hukuk uygulayan, sorgulamayan, yargılamayan, hesap sormadan AK'layan bu düzene rıza gösterilemez" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Borsa İstanbul'da, Devlet'in gözü önünde, hatta bilgisi dahilinde yaşananlar bir kez daha gösterdi ki, Türkiye'de çok derin ve etkin bir kast sistemi var. İmtiyazlı patronlar, hukuk tanımayanlar, sorgu suale tabi tutulmayanlar, ne yaparsa yapsın, yaptığı yanına kar kalanlar, kısa yoldan zengin olan babalar ve şımarık oğulları, 'büyüklerin' fotoğraf karesinde her zaman yer bulan doyumsuzlar ve dahası…

"BU İKTİDARLA BURAYA KADAR..."

Türkiye, yoluna bu şekilde devam edemez. Yandaşa özel hukuk uygulayan, sorgulamayan, yargılamayan, hesap sormadan AK'layan bu düzene rıza gösterilemez. Gelir dağılımında ve yargıda adalet, kamunun her iş ve işleminde hakkaniyet, atama ve görevlendirmelerde liyakat ve ehliyet gibi değerlere dönülerek sistem yeniden inşa edilmeden Türkiye'nin varlığı sürdürülemez. Borsa İstanbul skandalı da bir kez daha gösterdi ki bu iktidarla buraya kadar. Dönüşüm için değişim, değişim için de seçim artık kaçınılmaz. Çare Milli Görüş'tür, Çözüm Adil Düzen'dir."

Kaynak: ANKA
Borsa İstanbulFatih ErbakanPolitikaEkonomiGüncelRefahHukukSon Dakika

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