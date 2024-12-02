Erbakan: "Bu Haksız, Hukuksuz Karar ile Toleranssız ve Şefkatsiz Yaklaşımın Kabul Edilemez Olduğunu Altını Çizerek İfade Ediyoruz" - Son Dakika
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Erbakan: "Bu Haksız, Hukuksuz Karar ile Toleranssız ve Şefkatsiz Yaklaşımın Kabul Edilemez Olduğunu Altını Çizerek İfade Ediyoruz"

Erbakan: "Bu Haksız, Hukuksuz Karar ile Toleranssız ve Şefkatsiz Yaklaşımın Kabul Edilemez Olduğunu Altını Çizerek İfade Ediyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden 9 gencin tutuklanmasına "Bu haksız, hukuksuz karar ile toleranssız ve şefkatsiz yaklaşımın kabul edilemez olduğunu altını kalın çizgilerle çizerek ifade ediyoruz" diyerek tepki gösterdi.

02.12.2024 19:49
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden 9 gencin tutuklanmasına "Bu haksız, hukuksuz karar ile toleranssız ve şefkatsiz yaklaşımın kabul edilemez olduğunu altını kalın çizgilerle çizerek ifade ediyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, TRT World Forum etkinliğinde "Gemiler Gazze'ye Hayfa'ya değil", "Vicdan Gemisi'ne neden izin verilmiyor", "Siyonistler, siyonist gemileri ülkemizde serbestçe dolaşıyor", "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 gencin tutuklanmasına bir tepki de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi.

Erbakan X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'le ticaret ile ilgili olarak protesto eden ve 3 gündür gözaltında tutulan, 7'si kadın 9 vatandaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kişiler demokratik bir hak olan protesto haklarını kullandılar, kimseye hakaret etmediler, kimseye şiddet uygulamadılar. Ayrıca bu olay ile ilgili olarak ortada olayın video kaydı olduğundan dolayı delillerin karartılma riski bulunmamasına rağmen, şahısların hepsi de yerleşik ikametgah sahibi olduklarından ve sabika kayıtları bulunmadığından dolayı kaçma şüpheleri de olmamasına rağmen, yine de hepsinin tutuklanmalarına karar veriliyor. Bu haksız, hukuksuz karar ile toleranssız ve şefkatsiz yaklaşımın kabul edilemez olduğunu altını kalın çizgilerle çizerek ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Hukuk, Refah, Son Dakika

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