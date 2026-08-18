Erbakan Çubuk'ta Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Erbakan Çubuk'ta Esnafı Ziyaret Etti

Erbakan Çubuk\'ta Esnafı Ziyaret Etti
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Fatih Erbakan, Çubuk'ta esnafla buluşarak ekonomik sorunları dinledi ve yeni atak sözü aldı.

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çubuk'ta esnafı ziyaret etti. Ekonomik sorunlardan yakınan bir esnaf, Erbakan'a, "Ülke şu anda 50 yıl geriye gitti. Yeni dönem için sizden bir atak bekliyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Çubuk İlçe Başkanlığı'nın açılışını yapmak üzere Ankara'nın Çubuk ilçesine geldi. Erbakan'a, Yeniden Refah Partisi Çubuk İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan ve partililer eşlik etti.

İlçe başkanlığının açılışının ardından Erbakan, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Genel Başkanı Zeki Avan ile bir araya geldi. Erbakan, ziyareti sırasında derneğin ziyaretçi defterini de imzaladı.

"NECMETTİN ERBAKAN'IN YETİŞTİRDİĞİ İNSANLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Erbakan, dernek ziyaretinin ardından ilçede esnafı ziyaret etti. Bir esnaf, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın çok önemli bir insan olduğunu belirterek, "Onun yetiştirdiği insanlar bizim geleceğimiz" dedi. Fatih Erbakan ise esnafa, "Allah bize de o hizmetleri nasip etsin" karşılığını verdi.

Saadet Partisi üyesi olduğunu belirten bir başka esnaf da Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi'nin ittifak yapmasını istediğini Erbakan'a iletti. Aynı esnaf, Çubuk'un metroya ihtiyacı olduğunu söyledi. Erbakan, metro talebini haklı bulduğunu belirtti.

ESNAFTAN EKONOMİ TEPKİSİ: ÜLKE ŞU ANDA 50 YIL GERİYE GİTTİ

Bir başka esnaf ise yaşadıkları ekonomik sorunlardan yakınarak Erbakan'a, "Ülke şu anda 50 yıl geriye gitti" dedi. Esnaf, "Yeni dönem için sizden bir atak bekliyoruz" diye konuştu.

Erbakan, esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partisi'ne üye olmak isteyen bir vatandaşın üyelik kayıt formunu da bizzat imzaladı.

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan Çubuk'ta Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

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