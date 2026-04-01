Erbakan'dan A Milli Takıma Tebrik

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Erbakan, paylaşımında, "Milli Takımımız Dünya Kupası'nda. Kosova karşısında alınan 1-0'lık kritik galibiyetle adını Dünya Kupası'na yazdıran A Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı formayı gururla taşıyan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, Dünya Kupası yolculuğunda üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.