Erbakan\'dan gaziler için "Vefa Yasası" çağrısı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada gazilerin yaşadığı sosyal, ekonomik ve özlük hakları sorunlarına dikkat çekerek; tüm hakların tek bir çatı altında güvence altına alınacağı kapsamlı bir "Vefa Yasası" hazırlanması çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazilerin yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunlara dikkati çekerek, tüm hakların tek bir çatı altında güvence altına alındığı kapsamlı bir "Vefa Yasası" hazırlanması gerektiğini belirtti.

Gaziliğin yalnızca bir unvan değil, vatan uğruna verilen büyük bir fedakarlık, millet sevgisi ve gelecek nesillere bırakılmış şerefli bir emanet olduğunu vurgulayan Erbakan, "Bu nedenle gazilerimize gösterilecek vefa, yalnızca özel günlerde hatırlanacak bir görev değil, devletin sürekli ve asli sorumluluğudur" değerlendirmesinde bulundu. Erbakan, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bugün, milletimizin baş tacı etmesi gereken bazı gazilerimiz sosyal ve ekonomik haklarına ilişkin sorunlarla, eşitsizliklerle ve çözüm bekleyen mağduriyetlerle mücadele etmek zorunda bırakılmaktadır. Son dönemde Ankara Güvenpark'ta hak ve taleplerini demokratik yollarla dile getirmeye çalışan er gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın karşılaştığı tablo, hepimizin vicdanını yaralamıştır. Vatanı için uzvunu, sağlığını ve geleceğini ortaya koymuş kahramanlarımızın hak taleplerinin yeterince dinlenmemesi ve çözüm kanallarının etkin biçimde işletilmemesi kabul edilemez. Hak arayan gazinin önce sesi duyulmalı, talebi dinlenmeli, ardından çözüm üretilmelidir. Gazilerimiz arasında rütbe veya statü farklılıklarının, temel haklar bakımından adaletsiz sonuçlar doğurmasına da müsaade edilmemelidir. Er gazisi de subay gazisi de bu milletin evladıdır. Devletin görevi, farklılıkları derinleştirmek değil, hakkaniyetli ve objektif bir sistem içerisinde ortaya çıkan mağduriyetleri gidermektir.

Yeniden Refah Partisi olarak çözüm önerilerimiz açıktır: Er ve subay gazilerimiz arasında hak ve gelir bakımından ortaya çıkan adaletsizlikler giderilmeli; maaş, tazminat ve diğer özlük haklarında hakkaniyetli, objektif ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulmalıdır. Gazilerimizin hangi rütbede görev yaptığı değil, vatan için yaptığı fedakarlık esas alınmalıdır. Hak ve taleplerini demokratik yollarla dile getiren gazilerimizin sesinin duyulması ve sorunlarının çözümü için diyalog mekanizmaları güçlendirilmelidir. Gazilerimizin hak arayışları karşısında öncelik, müdahale etmek değil, dinlemek, anlamak ve çözüm üretmek olmalıdır. Gazilerimizin sağlık, bakım, rehabilitasyon, protez-ortez ve diğer tıbbi ihtiyaçları eksiksiz karşılanmalıdır Hiçbir gazimiz ekonomik imkansızlıklar nedeniyle ihtiyaç duyduğu sağlık ve bakım hizmetinden mahrum bırakılmamalıdır."

"ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZLE İLGİLİ DAĞINIK MEVZUAT BÜTÜNÜYLE ELE ALINMALIDIR"

Şehit yakınları ve gazilerin haklarına ilişkin dağınık mevzuatın tek bir çatı altında toplanması gerektiğini vurgulayan Erbakan, "Vefa Yasası" çağrısında bulunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili haklar; farklı kanunlar, yönetmelikler ve çeşitli düzenlemeler içerisinde dağınık bir yapı arz etmektedir. Zaman içerisinde oluşan bu parçalı mevzuat yapısı, hakların anlaşılmasını ve uygulanmasını zorlaştırabilmekte, benzer durumda bulunan vatandaşlarımız arasında farklı uygulamalara yol açabilmektedir.

Artık yapılması gereken açıktır: Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili dağınık mevzuat bütünüyle ele alınmalı, mevcut haklar korunarak çelişkiler ve adaletsizlikler giderilmeli ve bütün hakları tek bir çatı altında güvence altına alan üst nitelikli bir 'Vefa Yasası' hazırlanmalıdır. Vefa Yasası, yalnızca mevcut düzenlemeleri bir araya getiren bir metin olmamalıdır. Bu yasa, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın ekonomik, sosyal, sağlık, istihdam, eğitim, bakım, rehabilitasyon ve sosyal güvenlik haklarını açık, eşit, sürdürülebilir ve güvence altına alınmış bir sistem içerisinde düzenlemelidir. Çünkü vefa, dönemsel ve parçalı düzenlemelerle değil, kalıcı, kapsamlı ve adil bir hukuk düzeniyle devlet politikası haline getirilmelidir.

"VEFA, BİR SÖZ DEĞİL DEVLET POLİTİKASI OLMALIDIR"

Bizim siyaset anlayışımızda vefa, yalnızca 19 Eylül'de yapılan bir konuşmadan veya bir törenden ibaret değildir. Vefa, gazimizin geçiminde, sağlık hizmetinde, bakımında, rehabilitasyonunda, istihdamında ve sosyal güvenliğinde devletin yanında olduğunu hissettirmesidir. Devletin büyüklüğü, yalnızca ekonomik gücüyle değil, kendisi için fedakarlık yapan vatandaşına sahip çıkmasıyla ölçülür. Vatan toprağını canı pahasına koruyan kahramanlarımızı meydanlarda mağdur etmek değil, onların sesini dinlemek, haklarını güvence altına almak ve hayatlarını kolaylaştırmak devletin asli görevlerinden biridir. Yeniden Refah Partisi olarak, şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimizin onuruna ve ailelerinin haklarına sahip çıkmayı bir vefa borcu değil, devlet ve millet olarak yerine getirmemiz gereken bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Güvenpark'ta ve ülkemizin farklı yerlerinde hak ve taleplerini dile getiren tüm gazilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, sorunlarının çözümü, haklarının güvence altına alınması ve Vefa Yasası'nın hayata geçirilmesi için atılacak her adımın takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu vesileyle başta Milli Mücadele'nin kahraman gazileri olmak üzere, vatanımız ve milletimizin bekası uğruna fedakarlık yapan tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Gazilerimize minnet, şehitlerimize rahmet, milletimize birlik ve beraberlik diliyorum."