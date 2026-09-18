Erbakan'dan iktidara F-35 sorusu, parası peşin ödenen uçaklar nerede - Son Dakika
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Erbakan'dan iktidara F-35 sorusu, parası peşin ödenen uçaklar nerede

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Erbakan\'dan iktidara F-35 sorusu, parası peşin ödenen uçaklar nerede
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satışını onaylamasına dikkati çekerek iktidara, parası peşin ödenen F-35 savaş uçaklarının nerede olduğunu sordu. Erbakan, NATO Zirvesi'nin üzerinden aylar geçtiğini belirterek ortada imza, takvim ve hukuki güvence bulunmadığını savundu.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satışını onayladı. Hani 'Dostum Trump' NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin F-35'lerine onay verecekti? Buradan iktidara soruyoruz: Parasını peşin ödediğimiz, projesinde ortak olduğumuz F-35 savaş uçaklarımız nerede? Ortada ne bir imza var, ne bir takvim, ne de hukuki bir güvence" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satışını onayladı. Hani 'Dostum Trump' NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin F-35'lerine onay verecekti? 'Dostum Trump'a şirin gözükmek için milletin kasasından 12 milyar lira masraf yaptınız. Dahası o 'Dostum Trump', Ankara'dan komşumuz İran'ın bombalanması talimatını verecek cüreti yine sizin bu teslimiyetçi tutumunuzdan almadı mı? NATO Zirvesi'nin üzerinden aylar geçti.

"PARASINI PEŞİN ÖDEDİĞİMİZ F-35'LER NEREDE"

Buradan iktidara soruyoruz: Parasını peşin ödediğimiz, projesinde ortak olduğumuz F-35 savaş uçaklarımız nerede? Ortada ne bir imza var, ne bir takvim, ne de hukuki bir güvence! NATO Zirvesi sonrası 'O masaya ev sahibi olarak oturduk ama garson olarak kalktık, masada değil menüdeyiz' dediğimizde bize saldıranlar, şimdi neredesiniz? Batı'nın kapısında müttefiklik arayanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Şahsiyetli dış politika illüzyonlarla değil, dik duruşla yapılır. Milli Görüş gömleğini çıkaranlara ısrarla Milli Görüş Gözlüğü öneriyoruz!"

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriSuudi ArabistanFatih ErbakanDış PolitikaGüncelRefahNatoSon Dakika

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