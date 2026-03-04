Erbakan'dan İran Büyükelçisine Ziyaret

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Mohammad Hassan Habibullah Zadeh'i ziyaret etti.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Sayın Mohammad Hassan Habibullah Zadeh'i ziyaret ederek, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için başsağlığı dileklerimizi ilettik ve açılan taziye defterini imzaladık." ifadesini kullandı.