Erbakan'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbakan'dan İsrail'e Sert Tepki

18.05.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Erbakan, İsrail'in yardım filosuna müdahalesini kınayarak, cılız kınamaların yeterli olmadığını belirtti.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, "Gazze'ye ekmek, ilaç ve umut taşımaya çalışan vicdan sahibi insanlara saldırmak açık bir devlet terörüdür. Hükümet artık cılız kınamalar yerine fiili adımlar atmalıdır. Ülkemizde faaliyet gösteren Kürecik Radar Üssü kapatılmalı, İsrail'e destek sağlayan tüm askeri ve stratejik iş birlikleri sonlandırılmalı, İsrail'e petrol taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı kapatılmalıdır" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, İsrail'in hukuk tanımaz ve pervasız tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Sumud yolcularının sağ salim bir şekilde geri getirilmesi için gerekli tüm diplomatik girişimler derhal yapılmalıdır. İsrail bugün sadece Gazze için değil, bütün dünya için bir tehdittir. Ateşkesten anlamaz. Uluslararası hukuktan anlamaz. Verdiği hiçbir sözü tutmaz. Laftan değil güçten anlar. Gazze'ye ekmek, ilaç ve umut taşımaya çalışan vicdan sahibi insanlara saldırmak açık bir devlet terörüdür."

Hükümet artık cılız kınamalar yerine fiili adımlar atmalıdır. Ülkemizde faaliyet gösteren Kürecik Radar Üssü kapatılmalı, İsrail'e destek sağlayan tüm askeri ve stratejik iş birlikleri sonlandırılmalı, İsrail'e petrol taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı kapatılmalıdır.

İçinde Türkiye'nin de bulunduğu Trump'ın sözde 'Barış Kurulu', Gazze'ye ulaşacak yardımların değil, belli ki İsrail'in zulmünün garantörüdür."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig’e yükseldi 52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
15:11
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:27:02. #7.13#
SON DAKİKA: Erbakan'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.