Erbakan'dan İsrail'e Sert Tepki

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, "Gazze'ye ekmek, ilaç ve umut taşımaya çalışan vicdan sahibi insanlara saldırmak açık bir devlet terörüdür. Hükümet artık cılız kınamalar yerine fiili adımlar atmalıdır. Ülkemizde faaliyet gösteren Kürecik Radar Üssü kapatılmalı, İsrail'e destek sağlayan tüm askeri ve stratejik iş birlikleri sonlandırılmalı, İsrail'e petrol taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı kapatılmalıdır" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, İsrail'in hukuk tanımaz ve pervasız tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Sumud yolcularının sağ salim bir şekilde geri getirilmesi için gerekli tüm diplomatik girişimler derhal yapılmalıdır. İsrail bugün sadece Gazze için değil, bütün dünya için bir tehdittir. Ateşkesten anlamaz. Uluslararası hukuktan anlamaz. Verdiği hiçbir sözü tutmaz. Laftan değil güçten anlar. Gazze'ye ekmek, ilaç ve umut taşımaya çalışan vicdan sahibi insanlara saldırmak açık bir devlet terörüdür."

Hükümet artık cılız kınamalar yerine fiili adımlar atmalıdır. Ülkemizde faaliyet gösteren Kürecik Radar Üssü kapatılmalı, İsrail'e destek sağlayan tüm askeri ve stratejik iş birlikleri sonlandırılmalı, İsrail'e petrol taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı kapatılmalıdır.

İçinde Türkiye'nin de bulunduğu Trump'ın sözde 'Barış Kurulu', Gazze'ye ulaşacak yardımların değil, belli ki İsrail'in zulmünün garantörüdür."