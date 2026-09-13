Erbakan'dan LGBT derneklerinin kapatılması çağrısı, medyaya da adım istedi - Son Dakika
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Erbakan'dan LGBT derneklerinin kapatılması çağrısı, medyaya da adım istedi

Erbakan\'dan LGBT derneklerinin kapatılması çağrısı, medyaya da adım istedi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, LGBTİ+ hakları savunucularına yönelik "Ailem Güvende" operasyonlarını isabetli bulduklarını belirterek LGBT derneklerinin kapatılması çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, LGBTİ+ hakları savunucularına yönelik "Ailem Güvende" operasyonlarını "isabetli bulduklarını" belirterek, LGBT derneklerinin kapatılması çağrısında bulundu. Erbakan, aile ve çocukları hedef alan faaliyetlerin yalnızca dernekler ve finans kanallarıyla sınırlı olmadığını belirterek, medyadaki dizi, program ve içeriklere karşı da benzer adımlar atılmasını istedi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LGBTİ+ hakları savunucularına yönelik "Ailem Güvende" adı verilen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Manevi değerlere yönelik saldırıların her geçen gün tırmandığını ve aile ile nesillerin büyük tehditler altında olduğunu yıllardır dile getirdiklerini ifade eden Erbakan, küresel lobilerden beslenen finans akışlarına karşı düzenlenen operasyonları "son derece isbateli" bulduklarını kaydetti.

Erbakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kaynağını küresel lobilerden alan finans akışlarının ortaya çıkarılması ve kesilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonları son derece isabetli buluyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında da bulunan LGBT derneklerinin kapatılması konusunda ise aynı kararlılığın gösterilmesini bekliyoruz. Bu operasyonları gerçekleştiren İçişleri Bakanlığımızı ve Adalet Bakanlığımızı tebrik ediyor, yürütülen sürecin hiçbir baskıya boyun eğmeden ve hiçbir istisnaya mahal vermeden sonuna kadar götürülmesini temenni ediyoruz.

Ancak bir hususun da altını özellikle çizmek isteriz; bu operasyonlar tek başına bataklığı kurutmaya yetmez. Toplumumuzu, aile yapımızı ve özellikle çocuklarımızı hedef alan ifsat faaliyetleri yalnızca dernekler ve dış finansman kanalları üzerinden yürütülmemektedir. Pek çoğu iktidara yakın medya organlarında yayınlanan ve toplumsal yozlaşmayı normalleştiren dizi, program ve içerikler konusunda da aynı kararlılığın gösterilmesini bekliyoruz. Mesele yalnızca birtakım finans kanallarını kesmek değil, nesillerimizi hedef alan ifsat düzeninin bütün kaynaklarını kurutmaktır."

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, İnsan Hakları, Güncel, Medya, Refah, LGBT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan'dan LGBT derneklerinin kapatılması çağrısı, medyaya da adım istedi - Son Dakika

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