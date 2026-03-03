Erbakan'dan Öğretmen Çelik'e Başsağlığı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede saldırı sonucu öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı mesajı paylaştı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "17 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Bir öğretmenin kendi okulunda, öğrencisi tarafından katledilmesi kabul edilemez bir vahşettir. Bu tablo, eğitim sistemimizdeki güvenlik zafiyetini ve gençlerimizin sürüklendiği manevi boşluğu açıkça göstermektedir. Okullarımız şiddetin değil; ilmin, ahlakın ve merhametin mekanı olmalıdır. Devletin görevi öğretmenini de öğrencisini de korumaktır. Caydırıcı ve kalıcı tedbirler derhal hayata geçirilmelidir." ifadesini kullandı.