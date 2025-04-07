Erbakan: "İktidarın Seçim Kazanma Uğruna İçine Düştüğü Bu Durumu Milletimizin Takdirine Bırakıyoruz"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Daha düne kadar bırakın Abdullah Öcalan'ı, DEM Parti'ye selam vereni dahi 'terörist' ilan eden, altılı masaya 'Yedinci ortağınız da masanın altına gizlenmiş, o da HDP'dir' diyen iktidar ittifakının bugün siyasi çıkarları uğruna, koltuk uğruna PKK ve Öcalan'la sıkı pazarlıklar içerisinde olduğu ortaya çıkmaktadır. İktidarın seçim kazanma uğruna içine düştüğü bu durumu milletimizin takdirine bırakıyoruz" dedi.

Erbakan, partisinin 3. Olağan Bartın İl Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, "Çare ne AK Parti'de ne de CHP'de, çare Milli Görüş'te, çare Yeniden Refah'ta" ifadelerini kullanan Erbakan, ekonomide iki partinin de yükü vatandaşa yüklediğini kaydetti.

Erbakan, şunları söyledi:

"AK Parti iktidarı ve CHP'nin benzerliklerinden biri ekonomi politikalarıdır. AK Parti iktidarı her sene bütçeden ödediği trilyonlarca lira faizi zam ve vergiyle 85 milyon vatandaşa yüklüyor. İşte son 5 senede vergilere ve cezalara yaptığı yüzde 800 ile yüzde bin arasındaki artışlar, getirdiği yeni vergiler ortada. Akaryakıta yaptığı zam yüzde 700 oranında. Aynı dönemde dünya genelinde 1 varil petrol fiyatı lira bazında sadece yüzde 50 artmış, dolar bazında yüzde 14,5. Buna karşın CHP'nin İstanbul'unda ise 2019-2024 arasındaki 5 yıllık dönemde; İBB metro projeleri ve finansman adı altında yabancı bankalardan 3,3 milyar dolarlık kredi çekti, bu borcun faizi de 16 milyon İstanbulluya yapılan hizmetlere zam yapılarak halka yüklendi. Bu dönemde İstanbul'da suya yüzde 500, ulaşıma yüzde 650, otoparklara yüzde bin oranında zam yaptı. İşte size AK Parti ve CHP'nin ekonomi anlayışı. Aralarında fark yok. İkisinin de reçetesi borçlanmak ve bu borcun faizini vatandaşa yük olarak yüklemek."

"AK Parti de, CHP de dış güçlerle iş tutuyor"

Erbakan, AK Parti ve CHP arasındaki benzerliklerden birinin de dış güçlerle iş tutmak konusunda olduğunu söyleyerek şu şekilde konuştu:

"AK Parti iktidarı ile CHP'nin diğer bir benzerliği ise dış güçlerle iş tutmalarıdır. AK Parti iktidarı ülkenin 750 milyar dolarlık kaynağını küreselcilere 'faiz olarak aktararak', Türkiye'yi gıda ürünlerinde ve tarımda bile dış ülkelere muhtaç ederek, 'İster Batı ister Yahudi sermayesi olsun, öper başıma koyarım' diyerek, 'D-8'i canlandırmak yerine AB'nin peşinden koşarak', '6284 sayılı kanun' gibi küresel ifsad yasalarını Meclisten geçirerek, Türkiye'nin bölünmesine sebep olabilecek 'İkiz Yasaları' Meclisten geçirerek, 'İklim Kanunu' gibi bir diğer küresel ifsad projesini Meclise getirerek, İsrail'i koruyan Kürecik Üssünü kapatmayarak, Türkiye'deki limanları, boru hatlarını İsrail ile ticarete kapatmayarak, ABD'nin İncirlik Üssünü kapatmayarak küreselcilerle, dış güçlerle işbirliği içerisinde olduğunu bizlere göstermiştir.

CHP de benzer şekilde, kazandığı belediyelerde ilk iş olarak yabancı bankalardan borçlanıp dış güçlere milyarlarca lira faiz ödeyerek, 'Biz de çareyi AB'de görüyoruz' diyerek, '6284 sayılı kanuna' ve İklim Kanunu'na destek olarak, Siyonist İsrail'e değil de Türk firmalarına boykot çağrısında bulunarak, İmamoğlu ile ilgili olarak yurt dışından yardım talebinde bulunarak, bizlere iktidara gelirse kimlerle iş tutacağını göstermiştir."

"Çifte standartlarla yönetilen bir Türkiye"

Yargı bağımsızlığına dair kaygılarını da dile getiren Erbakan, farklı siyasi partilere farklı hukuk uygulandığını söyledi. AK Parti dönemine ait yolsuzluk dosyalarının açılmadığını belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Türkiye maalesef bir çifte standartlar ülkesi haline geldi. Muhalefet belediyelerine gelince ayrı hukuk, iktidar belediyelerine gelince farklı hukuk uygulanıyor. Elbette yolsuzluk usulsüzlük kim yaptıysa araştırılsın, yargılansın, gereken yapılsın. Ancak muhalefetin eline geçen belediyelerde AK Parti dönemine ait usulsüzlükler için yapılan suç duyurularıyla ilgili hiçbir işlem yapılmazken, sadece muhalefet belediyelerinin üzerine giderseniz bu adaletsizlik olur, çifte standart olur. Bir inceleme, bir soruşturma olacaksa, yolsuzlukların üzerine gerçekten gidilecekse bu sadece muhalefet belediyelerini değil, AK Partili belediyeleri de kapsamalıdır. Bir fiil suç ise herkes için suçtur. Değilse de hiç kimse için suç değildir. Ali'ye gelince suç, Veli'ye gelince suç değil, geç olmaz. Yolsuzluk mu var? Sonuna kadar gidin. Hırsızlık mı var? En derinine inin. Ama soruşturmalarda da görevden almalarda da yargılamalarda da adaleti terk etmeyin. Çifte standart uygulamayın. AK Partiliye başka, DEM partiliye başka, CHP'liye başka hukuk uygulamayın. Peki biz şimdi bunları söylerken kimden yanayız? Hiç kimseden yana değiliz. Sadece adaletten yanayız. Hep dediğimiz gibi: Doğruya doğru, yanlışa yanlış"

"İktidarın içine düştüğü bu durumu milletin takdirine bırakıyoruz"

Erbakan'ın iktidara yönelik bir başka eleştirisi de şöyle oldu:

"Daha düne kadar bırakın Abdullah Öcalan'ı, DEM Parti'ye selam vereni dahi 'terörist' ilan eden, altılı masaya 'Yedinci ortağınız da masanın altına gizlenmiş, o da HDP'dir' diyen iktidar ittifakının bugün siyasi çıkarları uğruna, koltuk uğruna PKK ve Öcalan'la sıkı pazarlıklar içerisinde olduğu ortaya çıkmaktadır. İktidarın seçim kazanma uğruna içine düştüğü bu durumu milletimizin takdirine bırakıyoruz."