Erbakan, Manevi Tehditlere Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbakan, Manevi Tehditlere Dikkat Çekti

21.05.2026 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Erbakan, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde ahlaki erozyona dikkat çekti ve LGBT derneklerini kapatacaklarını belirtti.

(İSTANBUL) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de "ahlaki ve manevi erozyon" yaşandığını savunarak, "Manevi vatanımız tehdit altında" dedi. Erbakan, LGBT derneklerini kapatacaklarını, uyuşturucu ve sanal kumarla daha sert mücadele edeceklerini söyledi.

Fatih Erbakan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. İstanbul'u "dünyanın baş şehri" olarak nitelendiren Erbakan, fetih anlayışının "işgal değil gönülleri kazanmak" anlamına geldiğini söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Milli Gençlik Derneği yöneticilerine teşekkür eden Erbakan, gençliğin "milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi" gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının başında "Sumud Filosu"na yönelik saldırıya değinen Erbakan, İsrail'e tepki göstererek şunları söyledi:

"Katliamcı siyonist rejim hak hukuk tanımadan masum insanlara saldırıyor. Gazze'de de olduğu gibi bugün de Sumud Filosu'na saldırmaya kalkıyor. En şiddetli şekilde kınıyoruz, lanetliyoruz ama iktidarda olanları, yetki sahibi olanları da adım atmaya davet ediyoruz."

Erbakan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatının durdurulması çağrısında da bulundu.

"FETİH, GÖNÜLLERİ KAZANMAKTIR"

Fetih anlayışının batının işgal politikalarından farklı olduğunu savunan Erbakan, "Ecdadımızın gerçekleştirdiği fetihleri Haçlıların yakıp yıkan işgallerinden ayıran en önemli özellik adalet anlayışıdır. Fetih sadece toprak kazanmak değil, gönülleri kazanmak demektir" dedi.

Konuşmasında Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin, Ulubatlı Hasan ve Ebu Eyyub el-Ensari'yi anan Erbakan, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ı da rahmetle andı.

"MANEVİ VATANIMIZ TEHDİT ALTINDA"

Türkiye'de ahlaki ve manevi yapının bozulduğunu öne süren Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Fethin 573'üncü yıl dönümünde manevi vatanımız tehdit altında. Ahlaki ve manevi erozyon tehlikesi her geçen gün büyüyerek devam etmektedir. Yeni nesillerimiz kurulu düzenin tehdidi altındadır."

Erbakan, deizm ve ateizmin yaygınlaştığını, boşanma oranlarının arttığını, uyuşturucu kullanım yaşının düştüğünü ve sanal kumarın yaygınlaştığını savundu. Türkiye'de yıllık sanal kumar hacminin 50 milyar dolar seviyesinde olduğunu ileri süren Erbakan, "Uyuşturucu kullanma yaşı 10-12 yaşına kadar düşmüş durumda" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin iktidarında eğitim ve medya politikalarında değişiklik yapacaklarını belirten Erbakan, "Ahlakı ifsad eden yayınlara geçit vermeyeceğiz" diye konuştu.

"LGBT DERNEKLERİNİ KAPATACAĞIZ"

Erbakan, "Dış güçlerin şeytani küresel güçlerin cinsiyetsiz toplum oluşturma planlarına asla geçit vermeyeceğiz. LGBT propagandasına izin vermeyeceğiz. Gelir gelmez LGBT derneklerini kapatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Aile yapısının korunacağını ifade eden Erbakan, "Batıdan ithal yuva yıkan yasaları kaldırıp yerine aileyi koruyan yasaları getireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Uyuşturucu, Politika, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan, Manevi Tehditlere Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp
Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa’ya gittiler hem de Arsenal’i şampiyon yaptılar Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa'ya gittiler hem de Arsenal'i şampiyon yaptılar

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:38
İstanbul’da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
İstanbul'da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:43:00. #7.13#
SON DAKİKA: Erbakan, Manevi Tehditlere Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.