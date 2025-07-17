Erbaş, Fransa'dan Gelen Öğrencileri Kabul Etti - Son Dakika
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Erbaş, Fransa'dan Gelen Öğrencileri Kabul Etti

Erbaş, Fransa\'dan Gelen Öğrencileri Kabul Etti
17.07.2025 22:09
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'dan gelen öğrencilere yönelik 'Bir Yaz Bin Anı' projesiyle buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'dan gelen öğrencileri kabul etti.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlık tarafından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 11-16 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik düzenlenen "Bir Yaz Bin Anı" projesi kapsamında Fransa'dan Ankara'ya gelen öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerle sohbet eden Erbaş, "Gençler bizim başımızın tacı. Her zaman öncelediğimiz, faaliyetlerimizde, çalışmalarımızda birlikte olmaktan en çok mutlu olduğumuz siz gençlerimizsiniz." ifadelerini kullandı.

Allah'ın insana nasip ettiği en büyük nimetin Müslümanlık olduğunu ifade eden Erbaş, "Çok şükür Müslümanız. Bu bizim için en büyük nimet. İslam yeryüzüne gönderilen en büyük nimet, bu nimetin kıymetini iyi bilmemiz lazım. Bu yaşlarda dinimizi, doğru bilgilerden, doğru kaynaklardan iyi öğrenmeye çalışalım. İşte şu anda sizin burada olmanız esasında bu amacımız doğrultusunda yapmış olduğumuz faaliyetlerden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

İslam'ın sevgi medeniyet dini olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Birbirimize saygı göstermemiz lazım. Sadakat çok önemli. Bu da güven demektir. Herkes birbirine güvenecek. Güvenimizi ortadan kaldıracak hareketlerden uzak durmamız lazım. Bizim Peygamberimiz 'Güvenilen Muhammed' ismini taşıyordu. Güvenilen anlamına gelen bir ismi vardı Peygamber Efendimizin. İşte Peygamber Efendimiz ümmetinin de böyle olmasını istiyor. Biz bu değerlerimizi bu yaşlarda alışmalıyız, alışkanlık edinmeliyiz."

Erbaş, ziyaretin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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