Erbaş: İlim insanlığı yaşatmak içindir

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim ilmimiz, ürettiğimiz şeyler insanlığı yaşatmak içindir, insanlığı öldürmek için değil. Batı ile Doğu'nun farkı budur. İslam'ın farkı budur." dedi.

Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, hocalar ve idareciler olarak öğrencileri en iyi şekilde yetiştirme gayretinde olduklarını söyledi.

Türkiye'de 9 milyon üniversite öğrencisi bulunduğuna dikkati çeken Erbaş, "20 milyona yakın da üniversite öncesinde okuyan öğrencimiz var. O zaman gençlerimizi, öğrencilerimizi çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Nicelik önemli ama nitelik de önemli. Gençlerini, öğrencilerini Rabb'lerini bilen, kitabını tanıyan, onun ilkelerine göre yaşayan, milletine aşık, ezanına, bayrağına aşık gençler olarak yetiştirmemiz lazım. 1 milyona yakın öğrenci Kredi Yurtlar Kurumunda kalıyor. Diyanet Vakfı yurtları olarak 52 yurdumuzda öğrencimiz var. Diyoruz ki ikinci bir üniversite olarak yurtlarımızı değerlendirelim." diye konuştu.

Batının karanlık çağının İslam medeniyetinin ilmi ile aydınlandığını vurgulayan Erbaş, "Bizim getirdiğimiz, bıraktığımız yerden Batılılar almışlar, götürmüşler. Tıpta öyle, kimyada öyle, matematikte öyle. Bugün algoritma olmasa internet çöker. Matematiğin en büyük kurucuları Müslüman alimlerdir. Bizim medeniyetimiz, ilim medeniyetidir, bilim medeniyetidir. İstiyoruz ki üniversitelerimizin fen bilimleri fakültelerinde öğrencilerimiz laboratuvarlardan çıkmasın, ilmi konularda keşifler yapsın, buluşlar yapsın, ilaçlar yapsın, patentler alsınlar." ifadelerini kullandı.

İnsanlık için üretmek gerektiğinin altını çizen Erbaş, şöyle konuştu:

"Bizim ilmimiz, ürettiğimiz şeyler insanlığı yaşatmak içindir, insanlığı öldürmek için değil. Batı ile Doğu'nun farkı budur. İslam'ın farkı budur. İslam medeniyetindeki bilginin amacı, insanlığı huzura kavuşturmak, daha iyi yaşatmaktır. Yukarıdan bombalarla masum insanları, bebekleri, kadınları katledenler de bilgi ile bunu yapıyor. İnsanları öldürmek için kullanılan bilgi, zararlı bilgidir. Batı'nın içinde bu kötülük var. İkinci Dünya Savaşı'nda en az 60 milyon, bazı kaynaklar 80 milyona çıkarıyor, bu kadar masum insanı kim öldürdü? Birinci Dünya Savaşı'nda 20 milyon insanı kim öldürdü? 1992-1995 yıllarında Avrupa'nın ortasında Bosna'da 250 bin Müslümanı kim öldürdü? Bugün Gazze'de, bir sene olmadan 40 binin üzerindeki masumu kim öldürüyor? Zalimler, işgalciler, Batılıların desteği ile. Müslümanlarda birlik ve beraberlik olmayınca zalimlerin cesareti artıyor. Ey Müslümanlar, artık bir araya gelin, güçlerinizi birleştirin. Bizler dağınık olduğumuz sürece zalimlerin cesareti artacak, öldürmeye devam edecekler. Bugün belki rahat olabilirsiniz. Bu acı unutmayın sizi de bulur, bizi de bulur. İşte zulme, zalimlere karşı olan, mazlumların yanında olan nesil yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bunu cihana ilan ediyoruz."

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yurdun Kastamonu'ya kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Burada yetişen kızlarımız vatana, millete, insanlığa faydalı bireyler olarak kalmayıp ileride anneler olarak güzel çocuklar yetiştireceklerdir." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, 22 yıllık iktidarlarında kız çocuklarının okullaşması, her alanda mevcudiyetlerinin artması için yoğun emek verdiklerini kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye'de 29 şehirde 52 yurtları bulunduğuna işaret ederek, "Bunların 36'sı kız, 16'sı erkek yurdu. Kızlarımıza pozitif ayrımcılık yapan bir kuruluş olarak, onları çok ehemmiyetli görerek, Başkanımızın talimatıyla bu konuya çok önem gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

Konuşmalar ve dua edilmesinin ardından 504 öğrenci kapasiteli kız yurdunun açılışı gerçekleştirildi.