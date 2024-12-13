Erbaş'tan Gazze İçin Destek Çağrısı - Son Dakika
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Erbaş'tan Gazze İçin Destek Çağrısı

Erbaş\'tan Gazze İçin Destek Çağrısı

Diyanet Başkanı Erbaş, Gazze zulmünü unutmamak gerektiğini vurguladı, birlik olmanın önemini anlattı.

13.12.2024 14:46
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde, " Gazze'yi unutturmamak için, oradaki zalimlerin, işgalcilerin zulümlerini unutturmamak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım." dedi.

Erbaş, Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde "Her Zorluktan Sonra Kolaylık Vardır" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Erbaş, hutbede, hicretin 8. yılında Hazreti Peygamber ve sahabe-i kiramın, hüzünle ayrılmak zorunda kaldıkları vatanlarına kavuşmak ve Kabe'yi putlardan arındırmak amacıyla Mekke'ye doğru sefere çıktığını anlattı.

Fetih hazırlıklarının ardından İslam ordusunun Mekke'ye girdiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberimiz, büyük bir tevazu içinde Rabb'ine hamdederek Kabe'ye yöneldi, Beytullah'ı tavaf etti, iki rekat namaz kıldı. Sonra da Kabe'nin merdivenlerine çıkarak, 'Hamd, Mekke'nin fethine dair vaadini yerine getiren, kuluna yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah'a mahsustur.' dedi. Mekke halkı ise Kabe'nin etrafında toplanmış, endişe ve korkuyla Allah Resulü'nün kendileri için vereceği kararı beklemekteydi. Rahmet Elçisi, kendisini bekleyen kalabalığa doğru şefkat ve merhametle 'Tıpkı Hazreti Yusuf gibi ben de sizlere, bugün size kınama yok, Allah sizi bağışlasın, O merhametlilerin en merhametlisidir diyorum. Gidebilirsiniz, hepiniz serbestsiniz.' dedi."

Erbaş, Mekke'nin fethinin, her zorluktan sonra bir kolaylığın, her sıkıntının ardından bir ferahlığın, her hüznün peşinden bir sevincin geldiğini öğrettiğini vurguladı.

Yüce Allah'ın İnşirah suresinde, "Muhakkak ki her zorluğun ardından bir kolaylık vardır." buyurduğunu dile getiren Erbaş, "Mekke'nin fethi, hakkın batıla, adaletin zulme, iyiliğin kötülüğe mutlaka galip geleceğini haber vermektedir. Toprakları fethetmeden önce gönülleri fethetmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bizlere anlatmaktadır. Kaybederken Allah'ın yardımından ümidimizi kesmemeyi, kazanırken de adaleti, merhameti ve hakkaniyeti esas almamız gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Zulmün asla payidar olmadığını, tarih boyunca zalimlerin hain emellerine asla ulaşamadığını dile getiren Erbaş, "Yüce Rabb'imizin, 'Kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.' vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Zulümle abat olmaya çalışanın sonu berbat olmuştur, berbat olacaktır. Zulme yardımcı olanlar, zalime kol kanat gerenler ise tıpkı zalimler gibi Allah'ın gazabından asla kurtulamayacaktır. Mazlumların ahı hiçbir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır. Peygamber Efendimizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır, mazlumun bedduasından sakın çünkü onunla Allah arasında hiçbir perde yoktur." diye konuştu.

Dünyanın neresinde olursa olsun dinine, ırkına ve rengine bakmadan mazlumların yanında yer almaya devam edilmesi gerektiğini anlatan Erbaş, Mekke'nin fethinde olduğu gibi Kur'an ve sünnetin rehberliğinde kenetlenmenin önemini vurguladı.

Kardeşlik hukuku ve ahlakı gözetilerek geleceğe dair umutların diri tutulması gerektiğine dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Aramıza fitne ve fesat tohumu ekmek isteyenlere karşı uyanık olalım. Ecdadımıza, Endülüs'ten Balkanlar'a, Kırım'dan Kafkaslar'a, Asya'dan Afrika'ya kadar mazlumlara kol kanat germeyi nasip ettiği gibi, torunları olarak bizlere de aynı yolu benimseyip mazlumların duasını almayı lütfeden Cenabıhakk'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Zalimlere karşı hak ve hakikat mücadelesi veren, iyiliğin yeryüzünde hakim olması için gayret gösteren, bütün insanların onurlu, güvenli ve özgürce yaşamaları için çabalayan kardeşlerimizi muvaffak kılmasını Yüce Rabb'imden niyaz ediyorum. İnşallah Gazze'nin kurtuluşunu da görürüz. Filistin'in zalim işgalcilerden kurtulduğu günü de inşallah Cenabıhak bizlere gösterir. Bunun için dualara devam. Gazze'yi unutturmamak için, oradaki zalimlerin, işgalcilerin zulümlerini unutturmamak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Görüyorsunuz, Rabb'imiz dualarımızı yerde bırakmıyor. Yaptıklarımızı karşımıza zafer olarak çıkarıyor. Örneklerini görüyorsunuz."

Erbaş, cuma namazından önce Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı, Vali Mehmet Makas ve protokol üyeleriyle görüştü.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, İl Müftüsü Mustafa Topal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erbaş'tan Gazze İçin Destek Çağrısı - Son Dakika

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