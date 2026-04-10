Erbil Bozkurt, Hull City'de Türk Kalecilerin Başarısından Gurur Duyuyor

10.04.2026 12:15
Hull City kaleci antrenörü Erbil Bozkurt, çalıştırdığı kalecilerin milli takım daveti almasının gururunu yaşıyor ve Türk futbolunun İngiltere'deki yükselişini değerlendiriyor.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin kaleci antrenörü Erbil Bozkurt, birlikte çalıştığı kalecilerin ilk kez milli takım daveti almasının gururunu yaşıyor. 36 yaşındaki Bozkurt, Ivor Pandur'un Hırvatistan Milli Takımı'na seçilmesi ve Seny Dieng'in Senegal Milli Takımı'na çağrılması gibi başarıları vurgulayarak, bu işi severek yaptığını ve kalecilere yansıdığını belirtiyor.

Premier Lig'in zorluğuna dikkat çeken Bozkurt, Altay Bayındır'ın Manchester United'a transferini büyük bir başarı olarak nitelendiriyor ve diğer Türk kalecilerin de İngiltere'ye gelebileceğini söylüyor. Hull City'de Türk sahibi Acun Ilıcalı'nın etkisiyle çalışmanın gurur verici olduğunu ifade eden Bozkurt, kulüpte Türk kültürünün yaşatıldığını, doğum günlerinde ve bayramlarda baklava ikram edildiğini aktarıyor.

Queens Park Rangers'ta çalıştığı dönemde Les Ferdinand ile Türk futbolu hakkında sıkça konuştuğunu ve Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'ye transferinde tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Bozkurt, Uğurcan Çakır'ın dünyanın ilk 10 kalecisi arasında olduğunu vurguluyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımın kaleci mevkiinde sorun olmadığını belirten Bozkurt, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Ersin Destanoğlu ve Berke Özer gibi isimleri örnek gösteriyor.

Hull City'deki sezonunu değerlendiren Bozkurt, geçen sezon zorlu geçmesine rağmen bu yıl play-off potasında olduklarını söylüyor. Pep Guardiola'nın kalecilerden beklentileri hakkında ise, bu sistemin her takım için uygun olmayabileceğini, kalecinin temel görevinin gol yememek olduğunu ifade ediyor.

Milli Takım, İngiltere, Hull City, Bozkurt, Futbol, Güncel, Erbil, Son Dakika

