Erbil'de Geleneksel Halı Atölyesi Ziyaretçileri Bekliyor

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Irak'ın Erbil kentinde 26 yıldır hizmet veren Harir Halı Dokuma Atölyesi'nde çalışan kadınların kültürel dokularla ürettiği halılar yıllardır turistlerin ve yabancı konukların ilgisine sunuluyor.

Erbil'in Harir ilçesinde 1982'de kurulan atölye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin 1998'de sağladığı destekle aktif hale geçti.

Çalışanlarının tamamının kadın olduğu ve 40 kişinin istihdam edildiği atölyede üretilen halılar, tarihi Erbil Kalesi'nde sergileniyor ve yabancı diplomatik konulara da hediye olarak sunuluyor.

Bölgede bulunan 7 halı atölyesinin öncüsü oldular

Harir Halı Dokuma Atölyesi Müdürü Mecid Celal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin atölyeyi yenilediği, gerekli malzemeleri verdiği ve istihdam imkanı sağladığını söyledi.

Atölyede çalışanlara eğitim verildiği, ilk çalışmaların küçük ürünlerle başladığını anlatan Celal, "Ardından işimizi daha iyi yapacak seviyeye geldik. Kültürel dokularla bezenmiş büyük halılar yaptık. Şu an tüm çalışanlarımızın bu konuda iyi bir tecrübesi var. Atölyemiz Kültür Bakanlığına bağlı Erbil Kültür ve Sanat Genel Müdürlüğü altında çalışmalarını yürütüyor." diye konuştu.

Celal, bölgede bulunan 7 halı atölyesinin öncüsü olduklarına dikkati çekerek, sanat ve el emeğiyle halıları nakşettiklerini ancak malzemelerin yanı sıra pazarlama sorunları da olduğunu dile getirdi.

Atölye ürünleri, diplomatik ziyaretlerde hediye olarak sunuluyor

Kullanılan malzemelerde kimyasal maddelerin de yer alması nedeniyle iş güvenlik önlemleri aldıklarını vurgulayan Celal, şöyle konuştu:

"Erbil Kalesi üzerinde halılarımızı sergilediğimiz iki sergi salonumuz var. Turistler çalışmalarımızı orada görüyor. Kültürel dokuyla ve el emeğiyle yapıldığı için her gün ziyaret ediliyor. Bölgeye bir ziyaret olduğunda veya bölgeden başka bir ülkeye ziyaret olduğunda hediye edilmek üzere bizim çalışmalarımız tercih ediliyor. Örnek vermek gerekirse Norveç Parlamentosu, Fransa ve diğer ülkelerin üst düzey misafirlerine bizim tablolarımız hediye edildi."

Atölye çalışanı Jiyan Hişyar da 15 yıldır burada çalıştığını belirterek, günde 8 saat boyunca halı dokuması ile uğraştıklarını ancak işleri sanatla ilgili olduğu için yorgunluğu da az hissettiklerini aktardı.

Bir başka çalışan Emel Mesud ise küçük bir hatanın tüm ürünü bozabileceğini vurgulayarak, her gün herhangi bir hata oluşmasın diye iş öncesi prova yaptıklarına dikkati çekti.