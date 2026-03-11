Erbil'de İHA Saldırısı: Patlama Sesleri

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınlarında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) Erbil'e yapılan saldırı sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi.

İHA, ABD Başkonsolosluğu yakınlarında etkisiz hale getirilirken, şiddetli patlama sesi duyuldu.

Yerel medyaya göre, söz konusu saldırı ile eş zamanlı olarak Soran bölgesinde de hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Burada da 2 kamikaze İHA imha edilirken, patlama sesleri duyuldu.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor, hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

Dün, Erbil'de düşürülen 3 İHA'dan birinin enkazı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkonsolosluğu'nun yakınlarına düşmüş ve BAE Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonrası yayımladığı açıklamada, "Başkonsolosluğun hedef alınmasını şiddetle kınadığını" belirtmişti.

Resmi makamlara göre, bu süre içerisinde 177'si Erbil'e olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne 210 İHA saldırısı düzenlendi.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına 2 Mart'ta SİHA ile saldırı yapılmıştı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Erbil Havaalanı'na 8 Mart'ta yapılan dron saldırısında 1 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 1 görevlinin de yaralandığını açıklamıştı.