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Erbil'de İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen saldırılar - Son Dakika
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Erbil'de İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen saldırılar

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, kentte meydana gelen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından üstlenilen saldırıları 'insanlık dışı terörist' saldırılar olarak nitelendirdi. Saldırılarda bazı evlere isabet eden füzelerin yanı sıra evlerin yakınlarına da düştüğü belirtildi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, bir iş adamı yangın sonucu hayatını kaybetti ve eşi ile oğlu yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıları, bölgedeki 'İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu' açıkladı.

Erbil\'de İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen saldırılar
16.01.2024 - 01:45,  Güncelleme: 01:48
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Erbil Valisi Ümit Hoşnav, kentte birçok noktada gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği saldırıların "insanlık dışı terörist" saldırılar olduğunu söyledi.

Vali Hoşnav, saldırı sonrası yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Erbil"e karşı insanlık dışı bir terör saldırısı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, saldırılarda kullanılan füzelerin bazılarının sivillerin yaşadığı evlere isabet ettiği, bazılarının da evlerin yakınlarına düştüğü belirtildi.

Saldırılarda bazı evlerde yangın çıktığı belirtilirken, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve yarananların da olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında saldırı sonrası evinde yangın çıkan iş adamı Peşrev Dizeyi'nin de bulunduğu, eşi ve oğlunun ise yaralandığı belirtildi.

Erbil'de birçok noktada füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğine ilişkin haberlerin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.

Kaynak: AA
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