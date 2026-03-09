Erbil'de Kamikaze İHA düştü

Irak'ın Erbil kentinde bir evin çatısına kamikaze insansız hava aracı düştü.

Düşen İHA'nın mühimmatı patlamadı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi gelerek güvenlik kordonu oluşturdu.

Olay yerine giden yollar trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor, hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

Resmi makamlara göre, bu süre içerisinde 177'si Erbil'e olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne 210 İHA saldırısı düzenlendi.