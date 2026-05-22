Erbil'de Maarif Okulları Mezuniyet Töreni

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okullarında lise öğrencilerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Uluslararası Maarif Okullarının Erbil yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri, Maarif Okulu yetkilileri, Türkmen siyasiler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkonsolos Topçu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Maarif Okulları yetkililerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, mezun öğrenciler ile ailelerini tebrik etti.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin de Maarif okullarında aldığı eğitimle evrensel bir vizyon kazanan öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Törende mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi.