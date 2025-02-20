Erbil\'de Öğrenciler Çevre Projeleriyle Fark Yarattı

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Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları öğrencileri, küresel ısınma, çevre ve iklim değişikliği gibi birçok küresel konuyu ele alan projeleriyle araştırma ve iletişim becerilerini sergiledi.

Maarif 5. sınıf öğrencileri, gruplar halinde hazırladıkları çevre ve doğa konulu projelerini veliler, öğrenciler ve kentteki diğer okullardan gelen öğrencilerin beğenisine sundu.

İlkokul Programı Koordinatörü Muna Al-Maktari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin düzenlediği sergide çevre ve nesli tükenmekte olan hayvanlar gibi birçok konuyu ele alan projeler bulunduğunu söyledi.

Bu projelerin öğrencilerin bilgisini zenginleştirdiğini, araştırma, iletişim ve düşünme gibi becerilerini göstermesi açısından da önemli bir adım olduğunu aktaran Maktari, sergiye katılan öğrencilerin çalışmalarını yaparken aynı zamanda eğlendiklerini de vurguladı.

Okulun öğrencilerinden Ayşem Zelal Kurşun, büyük bir sergi düzenlediklerini, öğrenci arkadaşlarıyla birlikte ormansızlaştırma konusunu ele alan çalışmalarıyla ağaçların kesilmesinin doğaya ve insanlara olumsuz etkilerini anlattıklarını dile getirdi.

Kurşun, sergide yer alan projeleri görmek için velilerin yanı sıra başka okullardan da çok sayıda ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Bir başka Maarif öğrencisi Fatıma Hasan Salih ise hazırladıkları projede nano plastiğin insan sağlına etkilerini incelediklerini ve projeyi hazırlarken hem öğrendiğini hem de eğlendiğini ifade etti.