Erbil\'de Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı

Irak'ın Erbil kentinde etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı.

Kuraklıkla mücadele edilen Erbil'de dün başlayan ve bugün etkisini artıran kuvvetli yağış ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Gök gürültüsünün gün boyunca neredeyse hiç durmadığı kentte şiddetli yağış sonrası cadde ve alt geçitleri su bastı.

Yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluşan kentte birçok cadde trafiğe kapatıldı. Ulaşımda aksaklıklar yaşandığı, sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

Öte yandan Duhok'un Zaho ilçesinde de yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerde su seviyesi yükseldi.

Duhok'un Zaho ilçesi Su Kaynakları Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Artan yağışlar nedeniyle Habur Nehri'nde su seviyesi yaklaşık 3 metre 30 santimetre yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada bu yıl ortalama 611 milimetre yağış kaydedildiği ve geçen yıla göre yağışın 485 milimetre arttığı belirtildi.