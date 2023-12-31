Erbil'de Türk diplomatın şehit edildiği saldırının faili etkisiz hale getirildi

IRAK'ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının faillerinden olan PKK/KCK'lı Cemil Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen ortak hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Türk diplomat Osman Köse, görev yaptığı Erbil'de 17 Temmuz 2019'da gittiği bir restoranda PKK/KCK'lı teröristlerin hain pususu sonucu şehit oldu. Restorandan kaçış anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan teröristin 'Renas Derik' kod adlı Cemil Akar olduğu tespit edildi. MİT, güvenlik kamerası görüntüleri üzerine detaylı bir çalışma başlattı. Eylem sonrası kaçış görüntüleri dakika dakika incelendi. Titiz incelemeler sonucunda teröristlerin, eylem sonrasında Erbil'den kaçarak Süleymaniye bölgesine geçtiği tespit edildi. PKK'lı Akar'ın, Süleymaniye'nin kuzeyinden Kandil alanına ulaştığı belirlendi. Devam eden çalışmalarla örgüt mensubunun kimliğine ve bulunduğu bölgeye ilişkin detaylı bilgilere ulaşıldı. Terörist Akar, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; terörist Akar, 2014 sonlarında yasa dışı olarak Türkiye'den Suriye'ye geçerek örgütün kırsal kadrolarına katıldı. PKK/KCK'nın sözde 'Özel Güç' yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Akar, 2017'de Irak/Mahmur'da istihbarat eğitimi aldı. Erbil saldırısı öncesinde diğer eylemcilerle buluşmak ve eylem planlamasını yapmak üzere kırsal alandan Mahmur Kampı'na intikal etti.