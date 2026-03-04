Erbil'e SİHA Saldırısı: Patlama Sesleri Yükseldi - Son Dakika
Erbil'e SİHA Saldırısı: Patlama Sesleri Yükseldi

04.03.2026 21:14
ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Havalimanı'na yapılan SİHA saldırıları sonrası şiddetli patlamalar yaşandı.

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu binası ve Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırılar nedeniyle kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu binası ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yapılan SİHA saldırıları sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Birden fazla SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İmha edilen SİHA'lardan birinin parçaları meskun mahale düştü. Bir kişi yaralandı.

ABD-İsrail'in İran'a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil'de patlama sesleri duyuluyor.

Şii milis Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen otele saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na SİHA'lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

Anadolu Ajansı'nın canlı görüntülediği bölgede yangın uzun süre devam etmişti.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da 2 Mart'ta SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Erbil, SİHA, Son Dakika

21:17
