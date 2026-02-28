Erbil Havalimanı'na Saldırı Engellendi

Irak'ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda kullanılan birden fazla silahlı insansız hava aracının (SİHA) ve füzenin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi, "Koalisyon güçleri, saat 13.25'te Erbil'de birçok bomba yüklü insansız hava aracı ve füzeyi etkisiz hale getirerek düşürdü." açıklamasını yaptı.

Söz konusu olayda can kaybı olmadığı ve maddi bir hasarın söz konusu olmadığı kaydedildi.

SİHA ve füzelerin nereden atıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.