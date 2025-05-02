Ercan'dan Kadın İşçilere 1 Mayıs Ziyareti - Son Dakika
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Ercan'dan Kadın İşçilere 1 Mayıs Ziyareti

Ercan\'dan Kadın İşçilere 1 Mayıs Ziyareti

Tuğba Işık Ercan, Arnavutköy'de kadın işçilere çiçek dağıtarak 1 Mayıs'ı kutladı.

02.05.2025 12:53
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Arnavutköy'de bir fabrikada çalışan kadınlara 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çiçek dağıttı.

AK Parti İstanbul Milletvekili de olan Ercan, ilçede bulunan seccade ve halı dokuma fabrikasını ziyaret etti.

Ercan, farklı bölümlerde çalışan kadın işçilere çiçek dağıtarak, onların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Fabrika sahibiyle de görüşen Ercan, işçiler hakkında bilgi aldı.

Ercan, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer edinebilmesi ve aynı zamanda aile hayatlarını da rahat sürdürebilmeleri adına birçok kolaylık sağladıklarını söyledi.

"Sendikalı işçi sayımızı 1 milyondan 2,5 milyona çıkardık"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kadın işçilerin fazla olduğu fabrikayı ziyaret ettiklerini dile getiren Ercan, "Kadın hakları konusunda AK Parti hükümetleri olarak çok fazla yenilik yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Biliyorsunuz 1 Mayıs, aslında 86 yıllık bir özlemdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 1 Mayıs tatil ilan edildi. Sendikalı işçi sayımızı 1 milyondan 2,5 milyona çıkardık. Yine kadınlarımıza öncelik verip, çalışma hayatındaki şartlarını kolaylaştırdık. Aynı zamanda 2025 Aile Yılı kapsamında kadınlarımız için izin ve teşvik düzenlemesi yaparak, birçok kolaylık sağladık. Sağlamaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Ercan'a ziyaretlerinde, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ercan'dan Kadın İşçilere 1 Mayıs Ziyareti - Son Dakika

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