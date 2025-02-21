Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Uçuşları İptal - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Uçuşları İptal

KKTC'den İstanbul'a yarınki uçuşlar, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

21.02.2025 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a yarın gerçekleştirilecek uçak seferlerinin Türkiye'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

KKTC Sivil Havacılık Dairesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İstanbul ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Ercan Havalimanı'ndan İstanbul varışlı uçak seferlerinin cuma günü tamamı, cumartesi ve pazar günleri ise bir bölümü iptal edildi.

İptallerle ilgili yolcuların hava yolu şirketleriyle temas kurması gerektiğini vurgulayan yetkililer, gelişmeler konusunda bilgi verileceğini kaydetti.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iptal edilen seferlerin İstanbul'daki kar yağışıyla alakalı olduğunu, yolcuların mağdur olmamaları için hava yolu şirketleriyle işbirliği halinde çalıştıklarını söyledi.

Bakan Arıklı, KKTC'de hava koşullarının uçak seferleri için uygun olduğunu fakat varış noktası İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle iptallerin yaşandığına işaret ederek, "Havaların önümüzdeki günlerde düzelmesiyle seferlerin de bir an önce normale dönmesini umut ediyoruz." dedi.

Arıklı, Ercan Havalimanı'ndan Türkiye'nin İstanbul dışındaki diğer kentlerine uçuşların sorunsuz gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Havacılık, İstanbul, Türkiye, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Uçuşları İptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 07:27:00. #1.12#
SON DAKİKA: Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Uçuşları İptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.