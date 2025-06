Erçek Gölü\'nde Flamingo Şöleni

Erçek Gölü narin misafirleri flamingoları ağırlamaya devam ediyor

VAN - Doğunun saklı cenneti Erçek Gölü, bu yıl da gökyüzüne pembe dokunuşlar katan zarif misafirleri olan flamingoları ağırlamaya devam ediyor.

Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, sulak alanlarıyla çok sayıda türden binlerce kuşu bünyesinde barındırıyor. Van'ın doğusunda yer alan, eşsiz doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Erçek Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoların göç yolculuğunda uğrak noktası oldu. Pembe tüyleri, uzun zarif boyunları ve estetik duruşlarıyla doğa tutkunlarının gözdesi olan flamingolar, ilkbaharın gelişiyle birlikte gölde renkli ve huzur dolu bir tablo oluşturdu. Sessizliği yırtmadan süzülen kanatları, suya düşen nazlı gölgeleri ve sakin danslarıyla Erçek Gölü adeta bir açık hava sergisine dönüştü. Flamingolar, yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda göl ekosisteminin sağlıklı işlediğinin de bir göstergesi. Zengin plankton ve omurgasız canlı popülasyonu sayesinde besin bulmakta zorlanmayan bu narin kuşlar, gölde konaklayarak enerji topluyor ve göç yollarına devam ediyor. Her yıl yüzlerce doğa fotoğrafçısı, kuş gözlemcisi ve turist, bu muhteşem doğa olayına tanıklık etmek için Erçek Gölü'nü ziyaret ediyor. Sabahın erken saatlerinde gökyüzünü pembe renge boyayan flamingolar, özellikle gün doğumu ve batımında oluşturdukları manzaralarla görenleri büyülüyor. Ancak bu zarif misafirlerin huzur içinde varlıklarını sürdürebilmesi için doğal yaşam alanlarının korunması büyük önem taşıyor. Erçek Gölü çevresinde yapılacak her türlü yapılaşma, kirlilik ve insan kaynaklı müdahale, yalnızca flamingoları değil, gölde yaşayan pek çok canlıyı tehdit ediyor. Bu nedenle hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin doğaya saygılı, bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Erçek Gölü, sadece bir göç durağı değil, doğayla uyum içinde yaşamanın mümkün olduğunun da bir kanıtı. Bu güzelliği korumak hepimizin sorumluluğunda. Çünkü flamingoların narin ayak izleri, sadece göl yüzeyinde değil, insanlığın doğayla kurduğu bağın da en zarif ifadesi olarak kalıyor.

"Allı turnalar selam getirmeye başladı"

Van Gölü havzası Türkiye'nin beşte bir sulak alanlarını oluşturduğu için sulak alan yönünde çok zengin olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte flamingolar (Allı turnalar) selam getirmeye başladı. Bizim bölgemizde de Van Gölü havzasında daha önce Van Gölü kıyısında görmediğimiz sulak alanlarda flamingolar selam getirmeye başladı. Van Gölü havzasının etrafında olan Edremit sazlık alanı, Gevaş Göründü sazlık alanı, Muradiye Yoldöndü sazlık alanı, Erciş Çelebibağı ile en çok görünen yerlerden biri olan Erçek Gölü havzasına Allı turnalar selam getirmeye başladı. Van Gölü havzasında yılın 12 ayında yaban hayvanı görmek mümkün. İklim değişikliğine bağlı olarak meteoroloji uzmanı olan bu kuşlar bazen de burada kalıp kışı geçiriyorlar. Bu yıl baharın soğuk olmasından dolayı flamingolar biraz geç geldi. Gün geçtikse Van Gölü havzasında yoğunlaşmaya başladılar" dedi.