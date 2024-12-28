Erçek Gölü\'nde Kış Balıkçılığı

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Van'daki Erçek Gölü'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gölde balık avlıyor.

Çetin kış şartlarının yaşandığı kentte, balıkçılık yapan vatandaşlar, sabah erken saatte tekneleriyle göle açılıyor.

Bir gün önce serdikleri ağları çeken balıkçılar, bu yıl bereketli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, 1984'e kadar gölde balık bulunmadığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince yürütülen çalışmayla 9 yıl önce Van Gölü'nden getirilen yavru inci kefali balıklarının bırakıldığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Erçek Gölü'nde şu an yaklaşık 180 ton avlanabilir inci kefali stoku bulunuyor. Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde de genelde kış balıkçılığı yapılmakta. Balıkçılar sabah erken saatte göle açılarak önceki gün serdikleri ağları topluyorlar. Bu işlemler yaklaşık 3 saat sürüyor. Bugün balıkçılarla göle açılarak Erçek Gölü'nde avlanan inci kefali balıkların boy ve ağırlık ölçümlerini yaptık. Yapılan ölçümlerde balıkların ortalama boyu 25-26 santimetre ve ağırlıklarının da 150-160 gram olarak belirlendi."