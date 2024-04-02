Erçek Gölü Sahili'nden beyaz güzellik

Karla beyaza bürünen Erçek Gölü Sahili'nden mest eden görüntüler
VAN - Van'da geçtiğimiz ay etkili olan kar yağışıyla beyaza Erçek Gölü sahilleri güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Van'da Mart ayı ortalarında belli aralıklarla etkili kar, bir çok yerleşim yerinin yolu kapanmıştı. Kar yağışıyla birlikte İpekyolu ilçesi sınırları içerinde bulunan ve yaklaşık 250 kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü ve sulak alanı beyaz örtüyle kaplandı. Beyaza bürünen göl çevresi kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Erçek Gölü'nün yanı sıra kıyısında bulunan Erçek Mahallesi de karla bütünleşen güzelliği dronla görüntülendi.
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