Erçin Gül'ün 'İkinci Hayat' Sergisi İle Doğanın Güzellikleri Sanatseverlerle Buluştu

(İSTANBUL) - Sanatçı Erçin Gül'ün doğal malzemelerle şekillendirdiği eserlerden oluşan "İkinci Hayat" adlı heykel sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) İbrahim Çallı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Ağaç kökleri ve sahillerden toplanan doğal parçaların sanata dönüştüğü sergide, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temaları ön plana çıkıyor.

Sanatçı Erçin Gül'ün doğal malzemelerle şekillendirdiği eserlerden oluşan "İkinci Hayat" adlı heykel sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) İbrahim Çallı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Ağaç kökleri ve sahillerden toplanan doğal parçaların sanata dönüştüğü sergide, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temaları ön plana çıkıyor. Serginin açılışı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Akgün, doğadan ilhamla ortaya çıkan bu eserlerin çevresel farkındalığı artırma açısından önemli olduğunu belirterek, sanatçıyı tebrik etti.

Doğanın izlerini taşıyan figüratif heykellerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her bir eserin doğa ve insan arasındaki bağı sorgulatan bir anlatı sunduğu sergide, sanat aracılığıyla çevresel duyarlılığa dikkat çekiliyor.

Açılışın ardından Başkan Akgün, sanatçı Erçin Gül'e teşekkür plaketi takdim etti. "İkinci Hayat" sergisi, 22 Nisan tarihine kadar AKM İbrahim Çallı Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.