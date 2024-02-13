Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili, yaşlı kadının doğum gününü kutladı

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ile eşi Gamze Karaloğlu, ilçede yaşayan 73 yaşındaki Güler Akbaş'ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.
Erciş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vefa Destek Grubu üyeleri Kışla Mahallesi'nde yalnız yaşayan Akbaş için doğum günü etkinliği yapmaya karar verdi.
73 yaşındaki Akbaş için pasta hazırlayan ve hediyeler alan grup üyeleri Karaloğlu ve eşini de bilgilendirdi.
Görevlilerle mahalleye giden Karaloğlu ve eşi, evinde ziyaret ettikleri Akbaş'a doğum günü sürprizi yaptı.
İlk defa doğum gününün kutlandığını belirten Akbaş, "Kaymakamımız bugün sürpriz yapıp eşiyle birlikte evime geldi. Pasta, çiçek ve çeşitli hediyeler getirdi. Çok duygulandım. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Pastayı karşımda görünce çok şaşırdım. Kaymakamımıza çok teşekkür ederim." dedi.
Karaloğlu ise ilçede başlattıkları "Vefa" projesi kapsamında görevlilerin her gün iki haneye giderek ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.
Bugün de Akbaş'ın doğum günü olduğu bilgisinin iletildiğini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:
"Biz de arkadaşlarımızı talimatlandırarak onlarla beraber Güler teyzemizi ziyaret edip, ona sürpriz yapmak istedik. Kendisi çok mutlu oldu. Bu projede emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bu imkanları seferber eden tüm Bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün de Güler teyzemizi dinledik. Bu hizmetten çok memnun olduğunu bize iletti. Bizim için önemli olan bu. Vatandaşlarımız bu hizmetten memnunsa, biz aşkla çalışmaya devam edeceğiz."
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Pakistan'da oy sayımının uzun süre devam etmesi nedeniyle krize neden olan, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin galibi tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) oldu. PTI'ın hükümet kurabilmek için iki siyasi partiyle ittifak yapacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili, yaşlı kadının doğum gününü kutladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?