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Erciş'te bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde çıkan rüzgar bulut ve ardından bardaktan boşalırcasına yağmur yağmaya başladı.

Erciş şehir merkezinde ve mahallelerde etkili olan yağmur yağışı bir çok yerde su birikintisine neden olurken rögarlar suyu çekmekte zorlandı.

Şehir merkezinde caddelerde bulunan vatandaşlar yağmurun etkisiyle iş yerlerine araçlarına ve evlerine sığındılar.