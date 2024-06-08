Erciş'te Fırtına Sonucu Okul ve Binaların Çatıları Uçtu

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VAN'ın Erciş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir okul ve bazı binaların çatıları uçtu. Elektrik tellerinin de zarar gördüğü fırtınada, çatılardan koparak araçların üzerine düşen parçalar hasara neden oldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ilçedeki Alaattin Sucular İlkokulu'nun ve bazı binaların çatıları uçtu. Çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düşerken, hasar meydana geldi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri okulun etrafında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların zarar görmemesi için etrafa saçılan çatı malzemelerini toplandı. Bazı elektrik tellerinin de zarar gördüğü fırtınada, şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.