Erciş\'te istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Erciş'te istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarından düşerek devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarından düşerek devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 KP 387 plakalı otomobil, TOKİ konutları yol ayrımında kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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