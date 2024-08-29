Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti Kuruma Noktasına Geldi - Son Dakika
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Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti Kuruma Noktasına Geldi

Erciyes Dağı'nın zirvesine yakın bir alanda bulunan Tekir Göleti, kuraklık ve kavurucu sıcakların ardından tamamen kuruma noktasına geldi. Göletin su seviyesinin azalması ve balıkların ölmesiyle birlikte bölgedeki kuraklık hissedilir hale geldi.

29.08.2024 12:16
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Erciyes Dağı'nın zirvesine yakın bir alanda bulunan Tekir Göleti, kuraklık ve kavurucu sıcakların ardından tamamen kuruma noktasına geldi.

Erciyes'in zirvesinden gelen kar sularının beslediği Tekir Göleti, kuraklıktan olumsuz etkilendi. Sıcaklığın da etkisiyle suların çekildiği alanlarda derin çatlaklar ortaya çıktı.

Büyük oranda kuruyan gölet havzasında bazı besicilerin yeşeren alanlarda küçükbaş hayvanlarını otlatması dikkati çekti.

Ayrıca, suların çekildiği bölgeye otomobilleriyle giren bazı vatandaşlar kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Yaz aylarında göletin çevresinde kurduğu çadırda kalan Mustafa Duymaz, AA muhabirine 7-8 yıldır geldiği gölet çevresinde hissedilir bir kuraklığın yaşandığını söyledi.

Önceki yıllarda da gölde su seviyesinin azaldığına şahit olduğunu ancak ilk kez böylesini gördüğünü anlatan Duymaz, "Şu an göl tamamen kuruma noktasına geldi. Suları azaldı. Geçen sene su daha çoktu." dedi.

Duymaz, suların çekilmesiyle göldeki balıkların da öldüğüne değinerek, gölün son halinin üzücü olduğunu ifade etti.

Osman Akdağ da 20 senedir Erciyes'te çadır kurduğunu, havası ve manzarası için geldiği dağda bulunan Tekir Göleti'nin suyunun eskiye nazaran çok azaldığını dile getirdi.

Bu sene kar ve yağmurun fazla yağmadığını aktaran Akdağ, "20 yılda çok şey değişti. Su da kalmadı. Balık bile kalmadı. Güzel sazan balığı vardı, artık o da kalmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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