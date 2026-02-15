Erciyes Kayak Merkezi 3 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı - Son Dakika
Erciyes Kayak Merkezi 3 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı

Erciyes Kayak Merkezi 3 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı
15.02.2026 16:59
Erciyes Kayak Merkezi, 20 Aralık'tan bu yana 3 milyon ziyaretçi hedefine ulaştı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, resmi açılışın yapıldığı 20 Aralık'tan bu güne kadar geçen yaklaşık 2 aylık sürede bu sezon hedeflenen 3 milyonluk ziyaretçi sayısına ulaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen Erciyes Master Planı kapsamında, uluslararası standartlara sahip olan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen merkezde toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor. Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri ile tatilcilerin gözdesi olan Erciyes, resmi açılışın yapıldığı 20 Aralık'tan bu zamana kadar geçen yaklaşık 2 aylık sürede bu yıl hedeflenen 3 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı.

'ERCİYES BEREKETİYLE SELAMLIYOR'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kış Spor Festivali'nde yaptığı açıklamada, "Bu güzel ortamı paylaşan, onurlandıran dostlarımızı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız, bugün eğlenme, keyifli ortamda bu güzel imkanlardan yararlanma günü. 18 Aralık'tan bu yana 3 milyonu geçen ziyaretçi sayısıyla, Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii eserine ilham olan Erciyes'imiz sizleri haşmetiyle, bereketiyle selamlıyor. İyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından misafirleri ağırladıklarını da ifade ederek, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Gaziantep, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilin tamamına yakın şehirden ve yurt dışından gelen ziyaretçilere de teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Erciyes, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi 3 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı - Son Dakika

Erciyes Kayak Merkezi 3 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı
