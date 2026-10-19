Erciyes\'te antrenör Hasan Ali Şahin\'in cansız bedeni 3 bin 400 metrede bulundu

Erciyes'te antrenör Hasan Ali Şahin'in cansız bedeni 3 bin 400 metrede bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes Dağı'nda arama kurtarma ekipleri, 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi mevkisinde antrenör Hasan Ali Şahin'in cansız bedenine ulaştı. Ekipler, beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof'u sağ buldu ve cenaze ile turisti zirveden indirmek için harekete geçti.
CENAZEYE ULAŞILDI
Kayseri'de ihbarın ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri, Erciyes Dağı'nın 3 bin 400 metre rakımında bulunan Şeytan Deresi mevkisinde antrenör Hasan Ali Şahin'in cansız bedenine ulaştı. Şahin ile birlikte tırmanış yapan beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof'u sağ olarak buldu. Ekipler hem cenazeyi hem de yabancı turisti zirveden indirmek için harekete geçti.
Kaynak: DHA
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