Erciyes'te Zirve IEEE Etkinliği Düzenlendi
Erciyes'te Zirve IEEE Etkinliği Düzenlendi

Erciyes'te Zirve IEEE Etkinliği Düzenlendi
06.05.2026 02:16
ERÜ, savunma sanayi koordinatörlüğü kurulacağını ve etkinlikte önemli bilgiler paylaşıldı.

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) IEEE Erciyes Kulübü tarafından "Zirve IEEE" etkinliği düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Oktay Özkan, üniversitenin güçlü bir mühendislik altyapısına sahip olduğunu belirtti.

ERÜ'ye yakın zamanda savunma sanayi koordinatörlüğünün kurulacağını anlatan Özkan, "Amacımız, savunma sanayi ile birlikte yapacağımız işleri koordine edeceğimiz tek bir merkez olsun istiyoruz. Çünkü birimlerimiz, fakültelerimiz, araştırma merkezlerimiz, araştırmacı hocalarımız ile çok güzel işler yapıyoruz ama bunları bir koordinatörlük altında yürütüp onları kontrol etmek ve bu işbirliklerini arttırmak adına böyle bir çalışma yapacağız. İnşallah bunun bizim savunma sanayi ile olan ilişkilerimizi daha çok geliştireceğini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

IEEE Erciyes Kulübü Akademik Danışmanı ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir de katılımcı kuruluşların temsilcilerine teşekkür ederek, etkinliğin düzenleyen öğrencileri tebrik etti.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, savunma sanayinin dünü bugünü ve Savunma Sanayii Başkanlığının Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Karataş'ın konferansının ardından Özdemir'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde, katılımcılar tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

