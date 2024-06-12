Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunlarına Tören Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesinin 15. dönem mezunları için tören düzenlendi. Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Kenan Güllü, fakülteleri hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da mezun öğrencilerden mesleğini sevmelerini ve ülke için çalışmalarını istedi. Erciyes Üniversitesinin tüm insanlığa etkin araştırmalar hediye ettiğini anlatan Altun, şöyle konuştu: "Yaptığımız faaliyetlerin başında tabi ki eğitim öğretim, Ar-Ge ve toplumsal katkı faaliyetleri olarak ana başlıklarda bakacak olursanız, aslında her alanda ihtiyaç olduğu anda aşı geliştiren, tarımsal süreçlerde Ziraat Fakültesi ile ciddi araştırmalar içerisinde olan, Mühendislik Fakültesi ile geldiği noktalarda yapay zeka alanından tutun da yazılım süreçlerinde çok etkin çalışmalar yapan üniversiteyiz. Anadolu'nun çok önemli bir yıldızı olarak devam eden faaliyetler içerisindeyiz." Konuşmaların ardından mezun olan 110 öğrenci diploma aldı.