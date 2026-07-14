Erdal Celal Aksoy Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdal Celal Aksoy Tahliye Edildi

14.07.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yargılandığı davada, sanık Erdal Celal Aksoy tahliye edildi.

Tutuklanmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davada, sanık Erdal Celal Aksoy'un tahliyesine karar verildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hakan Bahçetepe, Baki Aydöner ve Erdal Celal Aksoy ile tutuksuz sanıklar Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Seza Büyükçulha, Gözde Bahçetepe ve Aziz Lal katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada alınan savunmaların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, 3 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Celal Aksoy'un tahliyesine karar verdi.

Sanıklar Hakan Bahçetepe ve Baki Aydöner'in tutukluluğunun devamına hükmeden heyet, duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 2 ayrı eyleme yer verilirken, ilk eyleme ilişkin yapılan değerlendirmede, sanıklar Seza Büyükçulha ve Baki Aydöner'in "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sanık olarak yer aldıkları ifade ediliyor.

Bu davada Aydöner'in üzerine atılı suçlara ve sanığın karıştığı eylemlere bakıldığında, İBB'de görevi bulunmamasına rağmen İmamoğlu'na yakınlığını kullanarak sahip olduğu gücü haksız kazanç sağlama noktasında kullandığı aktarılan iddianamede, sanığın müteahhitlerle görüşüp belediyeden alacaklarını tahsil ettirdiği, karşılığında maddi menfaat sağladığı öne sürülüyor.

İddianamede, sanığın Aziz İhsan Aktaş'ın firması adına kayıtlı bir aracı bilabedel kullandığı, Aktaş'ın sanıkla tanıştıktan sonra kendisine 100 bin dolar para verdiği, bir nevi jest yaptığı kaydedilen iddianamede, "Aziz İhsan Aktaş'ın da CHP'de, İBB'de etkili olan kişilerle temas sağladıktan sonra bu kişilere maddi jestler yaparak ilişkisini kuvvetlendirdiği, bu kişilerle para ilişkisine girerek işlerini çözmeye, yeni ihaleler almaya çalıştığı gerek kendisinin yargılandığı davada gerekse de 'Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'nün yargılandığı davada ortaya konulmuştur." ifadelerine yer veriliyor.

Aktaş'ın, Baki Aydöner ve Ertan Yıldız ile Burak Korzay üzerinden tanıştığı belirtilen iddianamede, bu kişilerin maddi taleplerini karşılayarak işlerini, sorunlarını çözmeyi amaçladığı ileri sürülüyor.

İddianamede, sanık Aydöner'in savunmasında aracı kiraladığını ancak fatura vs. verilmediği için aracı iade ettiğini belirtmişse de kendisinin CHP'li siyasi kimliği dışında aileden gelen esnaf kimliğinin de bulunduğu, herkes gibi araç kiralamanın prosedürlerini bilebilecek konumda olduğu aktarılıyor.

İddianamede, şu ifadeler yer alıyor:

"Dolayısıyla Aziz İhsan Aktaş'tan elde ettiği haksız menfaatler konusundaki beyanlarına itibar edilmemiş, şüphelinin CHP'li belediyelerde iş çözme, belediyeden talebi bulunan kişi ve müteahhitlerden kazanç sağlama gayesiyle hareket ettiği, şüpheli Seza Büyükçulha'nın da İmamoğlu ile yakın arkadaşlığını kullanarak nüfuz elde ettiği, CHP'li belediyelerden talepte bulunan kişilerin taleplerini karşılamaya, işlerini çözmeye çalıştığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla her ne kadar şüpheliler Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha'nın kazı izni, iş yeri açma ruhsatı verme konusunda doğrudan yetkileri olmasa da bu izinleri alabilecek etkiye sahip oldukları görülmüştür."

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "rüşvet verme", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik", "suçtan kaynaklanan mal varlıkları değerlerini aklama", "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın soruşturma aşamasında etkin pişmanlık göstererek samimi beyanlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, kendisinden para talep eden belediye başkanları ve bu kişilerle irtibatlı kişiler hakkında bildiklerini başsavcılıkla paylaştığı, para verme eylemlerini dekont ve tarihleri ile somutlaştırmaya çalıştığı, bu kapsamda alınan beyanının tespit edilen hususlarla uyumlu olduğunun görüldüğü kaydediliyor.

Ceza istemleri

İddianamede, sanık Hakan Bahçetepe'nin "haksız mal edinme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet alma" suçlarından 10 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Diğer sanıklar Gürkan Dölekli, Baki Aydöner, Özer Ayık, Seza Büyükçulha, Erdal Aksoy, Gözde Bahçetepe ve Aziz Lal'in ise "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvete aracılık etmek", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan 3 yıldan 24 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, "Gerek Hakan Bahçetepe'ye gerekse de Erdal Celal Aksoy'a rüşvet verilmesi eylemlerini soruşturma başlamadan evvel Cumhuriyet Başsavcılığımıza şüpheli Aziz İhsan Aktaş tarafından bildirilmesi ve haberdar etmesi nedeniyle, şüpheli Aziz İhsan Aktaş hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 254/2 maddesinde yer alan hükümlerin uygulanmasına, şüpheli hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep olunur." ifadeleri kullanılıyor.

Kaynak: AA

Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa, Belediye, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdal Celal Aksoy Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzungöl’e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu
Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş
İsrail’in İran’ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ı getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü İsrail'in İran'ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü
Trabzonspor’da Lovik ile yollar ayrıldı Kasaya giren bonservis belli oldu Trabzonspor'da Lovik ile yollar ayrıldı! Kasaya giren bonservis belli oldu
Uruguay’ın yeni teknik direktörü belli oldu Uruguay'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Ön görüşme yapıldı Galatasaray’dan sürpriz hamle Ön görüşme yapıldı! Galatasaray'dan sürpriz hamle

16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 17:07:31. #7.12#
SON DAKİKA: Erdal Celal Aksoy Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.