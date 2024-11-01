Erdek'te Çevre Koruma İçin Vatandaşlar Harekete Geçti - Son Dakika
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Erdek'te Çevre Koruma İçin Vatandaşlar Harekete Geçti

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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kağıdağ Yarımadası, temizlik konusunda yetersiz kalan belediyeye rağmen, duyarlı vatandaşların düzenlediği temizlik hareketi ile korunmaya çalışılıyor. Kağıdağ Offroad Kulübü üyeleri, çevre bilincini artırmak amacıyla gölet ve manastır çevresindeki çöpleri topladı.

01.11.2024 17:39  Güncelleme: 17:46
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Erdek Kağıdağ Yarımadası'nda çevreye duyarsızlık: Temizlik vatandaşa kaldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kağıdağ Yarımadası'nda bulunan gölet ve manastır çevresi, çevre kirliliği nedeniyle alarm veriyor. Bölgeyi sıkça ziyaret eden vatandaşların bıraktığı çöpler nedeniyle doğa, güzelliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Duyarlı vatandaşlar bu durum karşısında harekete geçti ve bölgenin temizliğini üstlenerek örnek bir çevre hareketi sergiledi.

Çevreye olan ilgisiyle bilinen Kağıdağ Offroad Kulübü üyeleri, kendi aralarında organize olarak gölet ve manastır çevresindeki çöpleri topladı. Kulüp üyeleri, doğaya ve çevreye saygı çerçevesinde yapılan temizlikle yalnızca atıkları toplamakla kalmayıp çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Erdek Belediyesi'nin yaklaşık dört yıldır başkanlığını yürüten Burhan Karışık ise çevre kirliliği konusunda eleştirilerin odağına yerleşti. Vatandaşlar, belediyenin bölgedeki temizlik konusunda yetersiz kaldığını savunarak, daha etkin önlemler alınmasını talep ediyor. Belediye yönetiminden bir yetkilinin, çevreyi koruma ve doğanın sürekliliğini sağlama amacıyla düzenli temizlik çalışmaları yapılması için adımlar atması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, yerel yönetimden de destek beklediklerini ifade etti.

Kağıdağ Offroad Kulübü, bölgenin doğal güzelliklerinin korunması ve geleceğe aktarılması için bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getirerek, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini duyurdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erdek'te Çevre Koruma İçin Vatandaşlar Harekete Geçti - Son Dakika

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