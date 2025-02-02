Erdek'te İki Porsuk Ölüsü Bulundu

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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Sahil Mahallesi Çuğra Mevki'nde deniz ve derenin birleştiği bölgede kıyıya vurmuş şekilde iki porsuk ölüsüne rastlandı.

Durumu gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine ve belediye ekiplerine haber verdi.

Ekipler yaptıkları incelemelerde Çuğra Mevki'nde bulunan derelerde yaşayan porsukların doğal yollardan öldüğünü belirleyerek herhangi bir yara, diş ve darp izine rastlanmadı.

Yapılan incelemelerin ardından porsuklar uygun şartlarda toprağa gömüldü.